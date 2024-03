Pasqua decisiva in Premier League. All'Etihad Stadium il Manchester City ospita l'Arsenal, secondo in classifica e avanti di un punto sui campioni in carica. In testa c'è il Liverpool, vincitore sul Brighton nel match delle 15 e con tre lunghezze di vantaggio sui Gunners. Guardiola senza Ederson, Arteta con Kiwior, Jorginho e Gabriel Jesus. Manchester City-Arsenal è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW dalle 17:30