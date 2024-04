La 32^ giornata di Premier League si è aperta con la vittoria del Manchester City in casa del Crystal Palace. I padroni di casa hanno sbloccato la partita dopo soltanto 3 minuti con una rete di Mateta (l'altro gol è di Édouard), ma poi la squadra allenata da Guardiola ha centrato il successo in rimonta con i gol di De Bruyne - doppietta -, Lewis e Haaland. City al momento primo a 70 punti (come il Liverpool, in campo domenica) e a + 2 dall'Arsenal, che giocherà alle 18.30

