Il Manchester City passa in casa del Crystal Palace e mette pressione a Liverpool (in campo domenica contro lo United) e Arsenal (di scena ora in casa contro il Brighton LIVE su Sky Sport Uno e in streaming su NOW). L'Aston Villa spreca un vantaggio di due gol col Brentford, rischia di perdere e alla fine si salva all'80'. Il West Ham soffre ma piega i Wolves, vince anche il Newcastle in casa del Fulham. Successi fondamentali di Everton e Luton in chiave salvezza

