Il Liverpool prova a riprendersi la vetta della Premier rispondendo alla vittoria dell’Arsenal, nel big match in casa del Manchester United, reduce dalla rocambolesca sconfitta con il Chelsea. Klopp punta sul tridente Salah-Nunez-Diaz, nello United fuori Antony: gioca Rashford con Fernandes e Garnacho alle spalle di Højlund. Diretta alle 16.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW TV