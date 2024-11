In attesa di accogliere il nuovo allenatore Amorim (che farà il suo debutto in panchina il 24 novembre contro l'Ipswich), il Manchester United guidato da Van Nistelrooy pareggia 1-1 contro il Chelsea. I Red Devils passano in vantaggio al 70' con un rigore di Bruno Fernandes (fallo di Sánchez in uscita su Hojlund), la squadra di Maresca pareggia al 74' con un gran destro al volo di Caicedo dal limite dell'area. Blues al 4° posto con 18 punti, United al 13° posto con 12 punti

PREMIER, I RISULTATI DELLA 10^ GIORNATA