City ko a Bournemouth. Liverpool rimonta con Salah

Premier League

Cambia la testa della classifica in Premier: il City ko a Bournemouth viene scavalcato dal Liverpool che torna in testa. L'Arsenal perde sul campo del Newcastle ed è ora quarto, sorpassato dal Nottingham Forest sorprendentemente terzo. Dopo le prime partite della 10^ giornata di Premier League e in attesa delle gare di domenica, ecco la classifica aggiornata PREMIER, 10^ GIORNATA, RISULTATI E HIGHLIGHTS