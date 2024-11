Il Liverpool approfitta della quinta sconfitta consecutiva del Manchester City per allungare ulteriormente in classifica. La squadra di Slot si impone a Southampton in rimonta per 3-2. Reds in vantaggio con Szoboszlai. Rispondono i Saints grazie alle reti di Armstrong e Fernandes. Ma poi sale in cattedra Salah che realizza la doppietta con la quale il Liverpool sale a 31 punti a +8 sui Citizens secondi

