A Old Trafford non c'è stata partita: il Bournemouth ha battuto il Manchester United per 3-0, con le reti di Huijsen al 29' (l'ex Juve e Roma), Kluivert (su rigore) al 61' e Semenyo al 63'. La squadra di Amorim, che è attualmente 13^ in classifica, veniva già dalla sconfitta per 4-3 contro il Tottenham nei quarti di finale di EFL Cup, mentre il Bournemotuh con la vittoria di oggi raggiunge straordinariamente il 5° posto

