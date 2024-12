Continua il momento magico del Liverpool che, in casa del West Ham, conquista la 14^ vittoria stagionale grazie a un sonoro 5-0. Apre le marcature Diaz al 30', poi Gakpo e Salah al 40' e 44' minuto. Nel secondo tempo invece, a segno Alexander Arnold al 54' e Diogo Jota all'84'. La squadra di Slot, in attesa che scendano in campo Arsenal e Chelsea, si trova a +8 davanti a un sorprendente Nottingham Forest, momentaneamente secondo in classifica

PREMIER LEAGUE, LA CLASSIFICA