Vincono City e Nottingham Forest, Southampton ko

Il Manchester City torna a vincere in trasferta dopo due mesi (l'ultimo successo esterno risaliva al 20 ottobre): Savinho e Haaland stendono il Leicester. Tre punti anche per il Nottingham Forest (che batte l'Everton) e il Crystal Palace, vittorioso in casa contro il Southampton. Pareggio tra Tottenham-Wolverhampton e Fulham-Bournemouth

