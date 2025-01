Dalla neve di Anfield esce un gran match, che si sblocca al 52' con Lisandro Martinez su assist di Bruno Fernandes. United avanti però solo 7 minuti: gran sterzata di Gakpo che lascia per terra De Ligt e interno a giro vincente sul secondo palo: è 1-1. Al 67’ mano in area di De Ligt e rigore realizzato da Salah. Poi, all’80’, Diallo rimette in pari la sfida col sinistro. E nel recupero Maguire spreca su assist di Zirkzee

