Battuta d'arresto per l'Arsenal: 1-1 contro il Brighton e ora il Liverpool ha la possibilità di andare a +11. Il Newcastle ha vinto in rimonta contro il Tottenham e il Brentford ha battuto 5-0 il Southampton. Per il City seconda vittoria di fila, mentre il Chelsea si è fermato sull'1-1 contro il Crystal Palace. Hanno vinto Bournemouth, contro l'Everton, e Aston Villa contro il Leicester. Domani alle 15 Fulham-Wolverampthon e alle 17.30 il big match Liverpool-Manchester United

LA CLASSIFICA DI PREMIER LEAGUE