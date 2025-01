Dopo un periodo di crisi il Chelsea torna alla vittoria battendo 3-1 il Wolverhampton: l’ultimo trionfo in campionato per i Blues risaliva allo scorso 15 dicembre. Con i gol di Adarabioyo, Cucurella e Madueke la squadra di Maresca sale al 4° posto, superando il City. Il Wolverhampton, che al termine del 1° tempo aveva raggiunto il pareggio con Doherty, resta in fondo alla classifica in lotta per la salvezza

PREMIER, 22^ GIORNATA: TUTTI GLI HIGHLIGHTS - LA CLASSIFICA