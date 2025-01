Il 22° turno di Premier inizia con il poker del Bournemouth contro il Newcastle, con tripletta dell'ex Roma Kluivert. Vittoria nel finale per il Liverpool contro il Brentford per 2-0, con doppietta di Núñez. Stesso risultato fuori casa per il Crystal Palace e il Fulham, contro il West Ham e il Leicester. Alle 18.30 Arsenal-Aston Villa, con i Gunners che proveranno a tenere il passo dei Reds. Domani gli altri match della giornata e lunedì il posticipo tra Chelsea e Wolverhampton

