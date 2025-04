Al Vitality Stadium la squadra di Amorim si salva solo nei minuti di recupero. Padroni di casa in vantaggio già dopo 23’ minuti con Semenyo, al nono gol in questa Premier. Il Bournemouth però rimane in dieci al 68’ per un fallo di Evanilson su Mazraoui. Lo United ci crede e trova il pari al settimo minuto di recupero grazie a Hojlund, che sotto rete trova il tocco decisivo a pochi metri dalla linea di porta. Un pari che nega al Bournemouth l’ottavo posto e porta a 39 punti lo United

