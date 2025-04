Alla squadra di Slot bastava un punto per l’aritmetica certezza ma i Reds hanno conquistato il loro 20esimo campionato inglese sconfiggendo 5-1 gli Spurs, passati in vantaggio al 12’ con Solanke. Immediata la reazione dei Reds dopo 4’ con il pari di Diaz. Poi gran gol di Mac Allister per il sorpasso e rete di Gakpo per il 3-1. Al 62’ arriva anche il poker grazie a Salah, che poi segnerebbe anche il quinto gol ma vede sfumare la doppietta per un tocco di Udogie

