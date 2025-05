Un successo che impreziosisce la stagione del Brighton e che nulla toglie al Liverpool già campione. La squadra di Hurzeler batte i campioni in carica 3-2 al termine di una gara bella e divertente. Reds in vantaggio con Elliott in apertura ma i Seagulls pareggiano grazie a Ayari. Prima del break Szoboszlai fa 2-1 ma il Brighton non demorde e prima pareggia con Mitoma e a 5' dal termine vince grazie alla rete di Hinshelwood

CLASSIFICA - RISULTATI