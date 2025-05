Al via la penultima giornata di Premier con gli anticipi di Tottenham e Manchester United, finaliste mercoledì in Europa League (diretta alle 21 su Sky Sport e in streaming su NOW). Red Devils battuti dal Chelsea, che sale provvisoriamente al 4° posto. Vince anche l'Aston Villa nella corsa Champions: 2-0 agli Spurs. Si prosegue domenica dove spicca alle 17.30 Arsenal-Newcastle, seconda contro terza. Monday Night Brighton-Liverpool, si chiude martedì con Manchester City-Bournemouth e Crystal Palace-Wolves

