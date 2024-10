Il Liverpool non perde colpi e coglie la settima vittoria in otto partite di Premier League difendendo il primo posto in classifica. A cadere sotto i colpi della squadra di Slot il Chelsea di Maresca sconfitto per 2-1. Vantaggio del Liverpool firmato su rigore da Salah al 29'. La risposta del Chelsea arriva a inizio ripresa con Jackson ma tre minuti dopo è Jones a firmare il definitivo 2-1

