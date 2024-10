Rischia grosso il Manchester City che batte in rimonta il Wolverhampton per 2-1. Al Molineux i padroni di casa passano in vantaggio con Larsen dopo 7'. Il City fatica a trovare la rete ma Gvardiol realizza il pari al 33'. La squadra di Guardiola attacca per tutto il secondo tempo e trova la rete del successo al 95' con Stones che sfrutta un assist di Foden e regala il successo ai suoi

