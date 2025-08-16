Premier LeagueGiornata 1 - sabato 16 agosto 2025Giornata 1 - sab 16 ago
Fine
0 - 0
0 - 0
Aston Villa-Newcastle 0-0: video e highlights
Il Newcastle fa la partita, ma l'Aston Villa si difende restando anche con un uomo in meno per mezz'ora. I bianconeri vanno vicini al gol dopo 3', con Elanga che a tu per tu con Bizot sbaglia. Al 16' Gordon calcia da fuori area, Bizot salva ancora. Al 66' l'Aston Villa resta in 10: Konsa stende Gordon lanciato da solo a rete, è cartellino rosso. Il Newcastle non approfitta della superiorità numerica, Emery strappa un pari. Bailey, obiettivo della Roma, rimane in tribuna