Aston Villa
0 - 0
Newcastle
Aston Villa-Newcastle 0-0: video e highlights

Il Newcastle fa la partita, ma l'Aston Villa si difende restando anche con un uomo in meno per mezz'ora. I bianconeri vanno vicini al gol dopo 3', con Elanga che a tu per tu con Bizot sbaglia. Al 16' Gordon calcia da fuori area, Bizot salva ancora. Al 66' l'Aston Villa resta in 10: Konsa stende Gordon lanciato da solo a rete, è cartellino rosso. Il Newcastle non approfitta della superiorità numerica, Emery strappa un pari. Bailey, obiettivo della Roma, rimane in tribuna

LA BODYCAM PRIMA DI ASTON VILLA-NEWCASTLE