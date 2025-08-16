Pareggio tra Brighton e Fulham nella prima giornata di Premier League. Fra gli spettatori interessati a questa partita anche gli osservatori di Juventus e Atalanta (impegnate una contro l'altra in amichevole). Tutti gli occhi per O'Riley e Muniz, rispettivi obiettivi sul mercato bianconeri e nerazzurri. E i gol arrivano proprio da loro: vantaggio del Brighton con un rigore del centrocampista al 55' e pareggio del Fulham al 96' con l'attaccante protagonista

