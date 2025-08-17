La prima giornata di Premier ha visto anche il derby londinese tra Chelsea e Crystal Palace, a Stamford Bridge. La squadra di Maresca, reduce dal trionfo nel Mondiale per club, soffre nel primo tempo. Al 12' Eze segna su punizione, ma il gol viene annullato per la posizione di Guehi - troppo vicino alla barriera dei Blues. La gara resta bloccata e termina 0-0, sul pareggio come le ultime due sfide tra le squadre

IL SUPERGOL DI EZE ANNULLATO: IL VIDEO