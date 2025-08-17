Premier LeagueGiornata 1 - domenica 17 agosto 2025Giornata 1 - dom 17 ago
Fine
0 - 1
0 - 1
Manchester United-Arsenal 0-1: video, gol e highlights. Calafiori decisivo
Inizia con una vittoria la Premier League 2025/26 dell'Arsenal, che ha fatto suo il big match dell'Old Trafford battendo 1-0 il Manchester United grazie alla rete di Riccardo Calafiori. Il difensore italiano al 13' minuto ha segnatoccon un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nonostante la sconfitta, il Manchester United ha giocato una buona partita, mettendo l'Arsenal in difficoltà soprattutto nella ripresa