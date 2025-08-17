Esplora tutte le offerte Sky
Premier LeagueGiornata 1 - domenica 17 agosto 2025Giornata 1 - dom 17 ago
Fine
Man. United
0 - 1
Arsenal
Calafiori R. 13'
Man. United0 - 1 Arsenal
Calafiori R. 13'
Manchester United-Arsenal 0-1: video, gol e highlights. Calafiori decisivo

Inizia con una vittoria la Premier League 2025/26 dell'Arsenal, che ha fatto suo il big match dell'Old Trafford battendo 1-0 il Manchester United grazie alla rete di Riccardo Calafiori. Il difensore italiano al 13' minuto ha segnatoccon un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nonostante la sconfitta, il Manchester United ha giocato una buona partita, mettendo l'Arsenal in difficoltà soprattutto nella ripresa

IL VIDEO DEL GOL DI CALAFIORI