Premier LeagueGiornata 1 - venerdì 15 agosto 2025Giornata 1 - ven 15 ago
Fine
Liverpool
Ekitiké H. 37'Gakpo C. 49'Chiesa F. 88'Mohamed Salah 90' + 4'
4 - 2
Bournemouth
Semenyo A. 64', 76'
Liverpool
Ekitiké H. 37'Gakpo C. 49'Chiesa F. 88'Mohamed Salah 90' + 4'
4 - 2 Bournemouth
Semenyo A. 64', 76'
Liverpool-Bournemouth 4-2: gol e highlights, Chiesa entra e decide la partita all'88'

È Federico Chiesa, al primo gol di sempre in Premier League (e terzo in maglia reds) a regalare la vittoria al Liverpool alla prima di campionato. Dopo l'emozionante tributo a Diogo Jota, la squadra di Slot è passata con Ekitiké e ha raddoppiato con Gakpo, prima dell'inattesa rimonta Bournemouth con la doppietta di Semenyo. Chiesa è entrato dalla panchina e ha firmato il decisivo 3-2 all'88'. Nel finale poker di Salah. La Premier è live su Sky Sport e in streaming su NOW

FOTO. IL TRIBUTO PER DIOGO JOTA