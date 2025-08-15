È Federico Chiesa, al primo gol di sempre in Premier League (e terzo in maglia reds) a regalare la vittoria al Liverpool alla prima di campionato. Dopo l'emozionante tributo a Diogo Jota, la squadra di Slot è passata con Ekitiké e ha raddoppiato con Gakpo, prima dell'inattesa rimonta Bournemouth con la doppietta di Semenyo. Chiesa è entrato dalla panchina e ha firmato il decisivo 3-2 all'88'. Nel finale poker di Salah. La Premier è live su Sky Sport e in streaming su NOW

FOTO. IL TRIBUTO PER DIOGO JOTA