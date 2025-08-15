"He'll Never Walk Alone": il tributo di Anfield per Diogo Jota e il fratello André Silva
È iniziata la Premier ed è stata subito emozione ad Anfield nel ricordo di Diogo Jota e del fratello André Silva. Il classico inno reds - nel match d'apertura della stagione contro il Bournemouth - ha avuto un significato ancor più particolare. I murales, il 'programme' della partita, sciarpe, striscioni e una scenografia da brividi. Liverpool-Bournemouth è live su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
- Il murales nei pressi di Anfield
- Il messaggio sui seggiolini per la scenografia
- Il classico 'programme' della partita è dedicato a Jota
- Scenografia ad Anfield: le iniziali DJ e AS coi rispettivi numeri sinbolo, il 20 e il 30
- Il commovente minuto di silenzio
- Subito in gol, come nel Community Shield, è di Ekitiké il primo gol della nuova Premier League. Poi il nuovo colpo estivo dei reds mima il numero 20, un toccante omaggio alla memoria di Diogo Jota.