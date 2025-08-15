Esplora tutte le offerte Sky
"He'll Never Walk Alone": il tributo di Anfield per Diogo Jota e il fratello André Silva

liverpool fotogallery
17 foto

È iniziata la Premier ed è stata subito emozione ad Anfield nel ricordo di Diogo Jota e del fratello André Silva. Il classico inno reds - nel match d'apertura della stagione contro il Bournemouth - ha avuto un significato ancor più particolare. I murales, il 'programme' della partita, sciarpe, striscioni e una scenografia da brividi. Liverpool-Bournemouth è live su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

LIVERPOOL-BOURNEMOUTH LIVE

    Premier League: Ultime Notizie

    Premier League, Ligue 1 e... un Ferragosto su Sky!

    SU SKY SPORT

    Inizia una nuova grande stagione di calcio estero su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 15 a...

    Frimpong nel segno di Jota: gol al 20' e 20''

    community shield

    La strana coincidenza nel primo impegno ufficiale del Liverpool dove si è ricordato ancora una...

    Community Shield: Palace batte Liverpool ai rigori

    community shield

    Il Liverpool perde il primo trofeo in palio della nuova stagione: il Crystal Palace ha la meglio...