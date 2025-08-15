È iniziata la Premier ed è stata subito emozione ad Anfield nel ricordo di Diogo Jota e del fratello André Silva. Il classico inno reds - nel match d'apertura della stagione contro il Bournemouth - ha avuto un significato ancor più particolare. I murales, il 'programme' della partita, sciarpe, striscioni e una scenografia da brividi. Liverpool-Bournemouth è live su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

LIVERPOOL-BOURNEMOUTH LIVE