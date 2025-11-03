Si conclude in parità il Monday Night di Premier League tra Sunderland ed Everton. Sono i Toffees a passare in vantaggio dopo un quarto d'ora con Ndiaye che fa slalom tra gli avversari e infila la sfera sul secondo palo, ma per i padroni di casa rimedia Xhaka dopo 41'' della ripresa: il tiro appena fuori dall'area viene deviato da Tarkowski che beffa il suo portiere e fissa il punteggio sull'1-1

