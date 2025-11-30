Offerte Black Friday
Premier LeagueGiornata 13 - domenica 30 novembre 2025Giornata 13 - dom 30 nov
Crystal Palace-Manchester United 1-2: video, gol e highlights

Nel video gli highlights della rimonta United in casa del Palace. Dopo il vantaggio dei padroni di casa, su rigore di Mateta -ripetuto due volte per un doppio tocco del francese sul primo tentativo- torna protagonista Zirkzee: l’ex Bologna, titolare, trova la 1^ rete in campionato pareggiando con un sinistro da un’angolazione quasi impossibile. Dopo che lo stesso Zirkzee ha rischiato l’autogol (colpito da un rinvio del compagno di squadra Mazraoui), Mount segna il 2-1 finale

DOPPIO TOCCO DI MATETA, RIGORE RIPETUTO