A Craven Cottage sblocca il risultato Haaland al 17', con la sua rete numero 100 in 111 partite di Premier. Reijnders e Foden portano il risultato sul 3-0 per il City, ma prima dell'intervallo va a segno Smith Rowe. Nella ripresa la squadra di Guardiola allunga con Foden e con un autogol di Berge, portandosi sul 5-1. Quando la partita sembra chiusa, il Fulham sfiora una clamorosa rimonta con la rete di Iwobi e con la doppietta dell'ex Milan Chukwueze. Al 98' Gvardiol salva il risultato sulla linea

