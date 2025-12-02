Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
FUL4
MNC5
BOU0
EVE1
NEW2
TOT2
Premier LeagueGiornata 14 - martedì 2 dicembre 2025Giornata 14 - mar 2 dic
Fine
Fulham
Smith Rowe E. 45' + 2'Iwobi A. 57'Chukwueze S. 72', 78'
4 - 5
Man. City
Haaland E. 17'Reijnders T. 37'Foden P. 44', 48'Berge S. 54' (Aut.)
Fulham
Smith Rowe E. 45' + 2'Iwobi A. 57'Chukwueze S. 72', 78'
4 - 5 Man. City
Haaland E. 17'Reijnders T. 37'Foden P. 44', 48'Berge S. 54' (Aut.)
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Fulham-Manchester City 4-5: video, gol e highlights

A Craven Cottage sblocca il risultato Haaland al 17', con la sua rete numero 100 in 111 partite di Premier. Reijnders e Foden portano il risultato sul 3-0 per il City, ma prima dell'intervallo va a segno Smith Rowe. Nella ripresa la squadra di Guardiola allunga con Foden e con un autogol di Berge, portandosi sul 5-1. Quando la partita sembra chiusa, il Fulham sfiora una clamorosa rimonta con la rete di Iwobi e con la doppietta dell'ex Milan Chukwueze. Al 98' Gvardiol salva il risultato sulla linea

LA CLASSIFICA