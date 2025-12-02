Premier LeagueGiornata 14 - martedì 2 dicembre 2025Giornata 14 - mar 2 dic
Fine
2 - 2
2 - 2
Newcastle-Tottenham 2-2: video, gol e highlights
Si chiude con un pareggio per 2-2 la sfida tra Newcastle e Tottenham. Dopo il palo di Joelinton e il gol pazzesco sfiorato di tacco da Bergvall nel primo tempo, la partita si sblocca al 71' con il piazzato di Bruno Guimaraes. Gli Spurs rimediano grazie al colpo di testa di Romero, poi a quattro minuti dal termine Gordon riporta avanti i padroni di casa su rigore, ma al 95' ancora Romero fissa il definitivo pareggio in rovesciata