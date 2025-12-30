Offerte Sky
Premier LeagueGiornata 19 - martedì 30 dicembre 2025Giornata 19 - mar 30 dic
Fine
Arsenal
Gabriel Magalhães 48'Zubimendi M. 52'Trossard L. 69'Gabriel Jesus 78'
4 - 1
Aston Villa
Watkins O. 90' + 4'
Arsenal
Gabriel Magalhães 48'Zubimendi M. 52'Trossard L. 69'Gabriel Jesus 78'
4 - 1 Aston Villa
Watkins O. 90' + 4'
Arsenal-Aston Villa 4-1: video, gol e highlights

Prosegue la marcia inarrestabile dell'Arsenal in vetta alla classifica. La squadra di Arteta mantiene a distanza il Manchester City grazie al netto successo per 4-0 sull'Aston Villa. Dopo un primo tempo equilibrato, i Gunners accelerano e passano con  Magalhães a inizio ripresa. Dopo una manciata di minuti Zubimendi raddoppia. Trossard segna il 3-0 e nel finale, appena entrato, Gabriel Jesus firma il poker. Watkins accorcia. Arsenal momentaneamente a +5 sui Citizens

