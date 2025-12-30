Premier LeagueGiornata 19 - martedì 30 dicembre 2025Giornata 19 - mar 30 dic
Arsenal-Aston Villa 4-1: video, gol e highlights
Prosegue la marcia inarrestabile dell'Arsenal in vetta alla classifica. La squadra di Arteta mantiene a distanza il Manchester City grazie al netto successo per 4-0 sull'Aston Villa. Dopo un primo tempo equilibrato, i Gunners accelerano e passano con Magalhães a inizio ripresa. Dopo una manciata di minuti Zubimendi raddoppia. Trossard segna il 3-0 e nel finale, appena entrato, Gabriel Jesus firma il poker. Watkins accorcia. Arsenal momentaneamente a +5 sui Citizens