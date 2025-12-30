Offerte Sky
Premier League, risultati e highlights: il Chelsea pareggia in casa col Bournemouth

Premier League
©Getty

Dopo la sconfitta casalinga contro l'Aston Villa, il Chelsea impatta a Stamford Bridge contro il Bournemouth dopo essere andato sotto e aver ribaltato il match: finisce 2-2. Stesso risultato al London Stadium con il West Ham che pareggia contro il Brighton. Prezioso successo del Newcastle a Burnley e dell'Everton al City Ground: con il Nottingham finisce 2-0. In campo Arsenal-Aston Villa e Man United-Wolverhampton

CLASSIFICA

Premier League, 19^ giornata: i risultati

  • BURNLEY-NEWCASTLE 1-3
    2' Joelinton (N), 7 Wissa (N), 23' Laurent (B), 93' B. Guimaraes (N)
    (TABELLINO)-(HIGHLIGHTS)
  • CHELSEA-BOURNEMOUTH 2-2
    6' Brooks (B), 15' rig. Palmer (C), 23' Fernandez (C), 27' Kluivert (B)
    (TABELLINO)-(HIGHLIGHTS)
  • NOTTINGHAM FOREST-EVERTON 0-2
    19' Garner, 79' Barry
    (TABELLINO)-(HIGHLIGHTS)
  • WEST HAM-BRIGHTON 2-2
    10' Bowen (W), 32' rig Welbeck (B), 49' rig. Paquetà (W), 61' Veltman (B)
    (TABELLINO)-(HIGHLIGHTS)
  • ARSENAL-ASTON VILLA - LIVE
    (TABELLINO)-(HIGHLIGHTS)
  • MANCHESTER UNITED-WOLVERHAMPTON - LIVE
    (TABELLINO)-(HIGHLIGHTS)

Premier League, 19^ giornata: le partite di giovedì

Alle 18.30

  • LIVERPOOL-LEEDS, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW
  • CRYSTAL PALACE-FULHAM, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW

Alle 21

  • SUNDERLAND-MANCHESTER CITY, in diretta su Sky Sport Uno e NOW
  • BRENTFORD-TOTTENHAM, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW

 

