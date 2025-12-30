Premier League, risultati e highlights: il Chelsea pareggia in casa col BournemouthPremier League
Dopo la sconfitta casalinga contro l'Aston Villa, il Chelsea impatta a Stamford Bridge contro il Bournemouth dopo essere andato sotto e aver ribaltato il match: finisce 2-2. Stesso risultato al London Stadium con il West Ham che pareggia contro il Brighton. Prezioso successo del Newcastle a Burnley e dell'Everton al City Ground: con il Nottingham finisce 2-0. In campo Arsenal-Aston Villa e Man United-Wolverhampton
Premier League, 19^ giornata: i risultati
- BURNLEY-NEWCASTLE 1-3
2' Joelinton (N), 7 Wissa (N), 23' Laurent (B), 93' B. Guimaraes (N)
(TABELLINO)-(HIGHLIGHTS)
- CHELSEA-BOURNEMOUTH 2-2
6' Brooks (B), 15' rig. Palmer (C), 23' Fernandez (C), 27' Kluivert (B)
(TABELLINO)-(HIGHLIGHTS)
- NOTTINGHAM FOREST-EVERTON 0-2
19' Garner, 79' Barry
(TABELLINO)-(HIGHLIGHTS)
- WEST HAM-BRIGHTON 2-2
10' Bowen (W), 32' rig Welbeck (B), 49' rig. Paquetà (W), 61' Veltman (B)
(TABELLINO)-(HIGHLIGHTS)
- ARSENAL-ASTON VILLA - LIVE
(TABELLINO)-(HIGHLIGHTS)
- MANCHESTER UNITED-WOLVERHAMPTON - LIVE
(TABELLINO)-(HIGHLIGHTS)
Premier League, 19^ giornata: le partite di giovedì
Alle 18.30
- LIVERPOOL-LEEDS, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW
- CRYSTAL PALACE-FULHAM, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW
Alle 21
- SUNDERLAND-MANCHESTER CITY, in diretta su Sky Sport Uno e NOW
- BRENTFORD-TOTTENHAM, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW