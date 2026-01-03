Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
BRI2
BUR0
WOL3
WES0
BOU-
ARS-
AST3
NOT1
Premier LeagueGiornata 20 - sabato 3 gennaio 2026Giornata 20 - sab 3 gen
Fine
Aston Villa
Watkins O. 45' + 1'McGinn J. 49', 73'
3 - 1
Nottingham Forest
Gibbs-White M. 61'
Aston Villa
Watkins O. 45' + 1'McGinn J. 49', 73'
3 - 1 Nottingham Forest
Gibbs-White M. 61'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Aston Villa-Nottingham Forest 3-1: video, gol e highlights

L'Aston Villa torna al successo dopo la sconfitta in casa dell'Arsenal nell'ultima partita del 2025, che aveva interrotto una serie di 11 vittorie. A Villa Park la squadra allenata da Emery batte 3-1 il Nottingham Forest, grazie alla rete di Watkins e alla doppietta di McGinn. Per gli ospiti inutile il gol di Gibbs-White. L'Aston Villa supera così momentaneamente il Manchester City al secondo posto in classifica, portandosi a -3 dall'Arsenal capolista  

LA CLASSIFICAGLI HIGHLIGHTS DI PREMIER LEAGUE