Premier League Giornata 20 - sabato 3 gennaio 2026
Aston Villa-Nottingham Forest 3-1
L'Aston Villa torna al successo dopo la sconfitta in casa dell'Arsenal nell'ultima partita del 2025, che aveva interrotto una serie di 11 vittorie. A Villa Park la squadra allenata da Emery batte 3-1 il Nottingham Forest, grazie alla rete di Watkins e alla doppietta di McGinn. Per gli ospiti inutile il gol di Gibbs-White. L'Aston Villa supera così momentaneamente il Manchester City al secondo posto in classifica, portandosi a -3 dall'Arsenal capolista