Non si arresta la marcia in vetta alla classifica da parte dell'Arsenal che vince 3-2 a Bournemouth e allunga ancora sulle dirette inseguitrici. Evanilson dopo 10' porta in vantaggio i padroni di casa che dopo 6' sono raggiunti dai Gunners grazie a una rete di Gabriel. Nella ripresa, la squadra di Arteta accelera e va avanti di due grazie alla doppietta di Rice. Il Bournemouth non molla e accorcia con Kroupi al 76'. I Gunners gestiscono e portano a casa tre punti preziosissimi

