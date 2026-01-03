Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
AST3
NOT1
BRI2
BUR0
WOL3
WES0
BOU2
ARS3
Premier LeagueGiornata 20 - sabato 3 gennaio 2026Giornata 20 - sab 3 gen
Fine
Bournemouth
Evanilson 10'Kroupi J. 76'
2 - 3
Arsenal
Gabriel Magalhães 16'Rice D. 54', 71'
Bournemouth
Evanilson 10'Kroupi J. 76'
2 - 3 Arsenal
Gabriel Magalhães 16'Rice D. 54', 71'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Bournemouth-Arsenal 2-3: video, gol e highlights

Non si arresta la marcia in vetta alla classifica da parte dell'Arsenal che vince 3-2 a Bournemouth e allunga ancora sulle dirette inseguitrici. Evanilson dopo 10' porta in vantaggio i padroni di casa che dopo 6' sono raggiunti dai Gunners grazie a una rete di Gabriel. Nella ripresa, la squadra di Arteta accelera e va avanti di due grazie alla doppietta di Rice. Il Bournemouth non molla e accorcia con Kroupi al 76'. I Gunners gestiscono e portano a casa tre punti preziosissimi

CLASSIFICA