Premier LeagueGiornata 22 - sabato 17 gennaio 2026Giornata 22 - sab 17 gen
Fine
0 - 0
0 - 0
Nottingham Forest-Arsenal 0-0: video e highlights
L'Arsenal non approfitta del tutto della sconfitta del City e guadagna un solo punto sulla diretta inseguitrice al titolo (ma domenica gioca l'Aston Villa che potrebbe andare a -4). I Gunners, avversari martedì dell'Inter in Champions (in diretta su Sky), pareggiano senza gol a Nottingham: tante occasioni per la squadra di Arteta, ma il Forest difende fino alla fine lo 0-0
