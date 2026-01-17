Offerte Sky
Premier LeagueGiornata 22 - sabato 17 gennaio 2026Giornata 22 - sab 17 gen
Fine
Nottingham Forest
0 - 0
Arsenal
Nottingham Forest0 - 0 Arsenal
Nottingham Forest-Arsenal 0-0: video e highlights

L'Arsenal non approfitta del tutto della sconfitta del City e guadagna un solo punto sulla diretta inseguitrice al titolo (ma domenica gioca l'Aston Villa che potrebbe andare a -4). I Gunners, avversari martedì dell'Inter in Champions (in diretta su Sky), pareggiano senza gol a Nottingham: tante occasioni per la squadra di Arteta, ma il Forest difende fino alla fine lo 0-0

