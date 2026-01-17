Dopo il ko del City contro lo United rallenta anche il Liverpool, fermato in casa dal Burnley: quarto pareggio di fila in campionato per i Reds. Tra le big vince il Chelsea, che piega il Brentford 2-0. Il Tottenham cade in casa al 93' nel derby contro il West Ham. Occasione di fuga per l'Arsenal, che sarà di scena sul campo del Nottingham Forest dalle 18.30 LIVE su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Di seguito risultati e marcatori fin qui della 22^ giornata di Premier
Premier League, 22^ giornata: i risultati di sabato
- MAN UNITED-MAN CITY 2-0
65' Mbeumo, 76' Dorgu
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- LIVERPOOL-BURNLEY 1-1
42' Wirtz (L), 65' Edwards (B)
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- TOTTENHAM-WEST HAM 1-2
15' Summerville (W), 64' Romero (T), 93' Wilson (W)
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- SUNDERLAND-CRYSTAL PALACE 2-1
30' Pino (C), 33' Le Fee (S), Brobbey (S)
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- CHELSEA-BRENTFORD 2-0
26' Joao Pedro, 76' rig. Palmer
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- LEEDS-FULHAM 1-0
91' Nmecha
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- NOTTINGHAM FOREST-ARSENAL (dalle 18.30 LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW)
Le partite di domenica 18 e lunedì 19
- WOLVERHAMPTON-NEWCASTLE (domenica alle 15 LIVE su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW)
- ASTON VILLA-EVERTON (domenica alle 17.30 LIVE su Sky Sport Arena e NOW)
- BRIGHTON-BOURNEMOUTH (lunedì alle 21 LIVE su Sky Sport Arena, Sky Sport 4K e NOW)