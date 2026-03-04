Premier LeagueGiornata 29 - mercoledì 4 marzo 2026Giornata 29 - mer 4 mar
Fine
2 - 2
2 - 2
Manchester City-Nottingham Forest 2-2: video, gol e highlights
Manchester City fermato in casa sul 2-2 dal Nottingham Forest, nella 29^ giornata di Premier League. La squadra di Guardiola, ora a -7 dall'Arsenal capolista (con 1 partita in meno), due volte in vantaggio grazie ai gol di Semenyo e Rodri. Per gli ospiti ci pensano Gibbs-White e Anderson a conquistare un importante punto nella corsa salvezza. Nel VIDEO gli highlights del match