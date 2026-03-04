Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
AST1
CHE4
BRI0
ARS1
MNC2
NOT2
FUL0
WES1
NEW2
MNU1
Premier LeagueGiornata 29 - mercoledì 4 marzo 2026Giornata 29 - mer 4 mar
Fine
Man. City
Semenyo A. 31'Rodri 62'
2 - 2
Nottingham Forest
Gibbs-White M. 56'Anderson E. 76'
Man. City
Semenyo A. 31'Rodri 62'
2 - 2 Nottingham Forest
Gibbs-White M. 56'Anderson E. 76'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Manchester City-Nottingham Forest 2-2: video, gol e highlights

Manchester City fermato in casa sul 2-2 dal Nottingham Forest, nella 29^ giornata di Premier League. La squadra di Guardiola, ora a -7 dall'Arsenal capolista (con 1 partita in meno), due volte in vantaggio grazie ai gol di Semenyo e Rodri. Per gli ospiti ci pensano Gibbs-White e Anderson a conquistare un importante punto nella corsa salvezza. Nel VIDEO gli highlights del match

CLASSIFICA