Premier LeagueGiornata 29 - mercoledì 4 marzo 2026Giornata 29 - mer 4 mar
Fine
1 - 4
1 - 4
Aston Villa-Chelsea 1-4: video, gol e highlights
Dopo tre giornate a secco i Blues tornano a vincere, battendo 4-1 l'Aston Villa in rimonta. A passare in vantaggio, infatti, sono i padroni di casa con uno splendido tacco dell'ex bianconero Douglas Luiz, poi nel Chelsea si scatena Joao Pedro: pareggia al 35' e poi con un tocco morbido ribalta la situazione prima dell'intervallo. Nella ripresa il brasiliano trova la tripletta personale, nel mezzo anche la rete di Palmer
