Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
AST1
CHE4
BRI0
ARS1
MNC2
NOT2
FUL0
WES1
NEW2
MNU1
Premier LeagueGiornata 29 - mercoledì 4 marzo 2026Giornata 29 - mer 4 mar
Fine
Aston Villa
Douglas Luiz 2'
1 - 4
Chelsea
João Pedro 35', 45' + 6', 64'Palmer C. 55'
Aston Villa
Douglas Luiz 2'
1 - 4 Chelsea
João Pedro 35', 45' + 6', 64'Palmer C. 55'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Aston Villa-Chelsea 1-4: video, gol e highlights

Dopo tre giornate a secco i Blues tornano a vincere, battendo 4-1 l'Aston Villa in rimonta. A passare in vantaggio, infatti, sono i padroni di casa con uno splendido tacco dell'ex bianconero Douglas Luiz, poi nel Chelsea si scatena Joao Pedro: pareggia al 35' e poi con un tocco morbido ribalta la situazione prima dell'intervallo. Nella ripresa il brasiliano trova la tripletta personale, nel mezzo anche la rete di Palmer

PREMIER: RISULTATICLASSIFICA