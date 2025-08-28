Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
WOL0
EVE1
TOT0
BOU1
SUN0
BRE0
MNU0
BUR0
LEE-
NEW-
CHE2
FUL0
Premier LeagueGiornata 3 - sabato 30 agosto 2025Giornata 3 - sab 30 ago
Fine
Chelsea
João Pedro 45' + 9'Fernández E. 56' (Rig.)
2 - 0
Fulham
Chelsea
João Pedro 45' + 9'Fernández E. 56' (Rig.)
2 - 0 Fulham
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Chelsea-Fulham 2-0: video, gol e highlights

Terzo derby consecutivo per il Chelsea, che dopo il pari all’esordio col Palace e la vittoria sul West Ham di una settimana fa, a Stamford Bridge ha battuto il Fulham. Di Joao Pedro nel recupero del primo tempo la rete del vantaggio, raddoppio nel secondo tempo con Enzo Fernandez su rigore. Con questi tre punti e in attesa che scendano in campo tutte le altre nella terza giornata, la squadra di Maresca si porta momentaneamente in testa alla Premier con 7 punti

PREMIER, LA CLASSIFICA