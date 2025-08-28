Terzo derby consecutivo per il Chelsea, che dopo il pari all’esordio col Palace e la vittoria sul West Ham di una settimana fa, a Stamford Bridge ha battuto il Fulham. Di Joao Pedro nel recupero del primo tempo la rete del vantaggio, raddoppio nel secondo tempo con Enzo Fernandez su rigore. Con questi tre punti e in attesa che scendano in campo tutte le altre nella terza giornata, la squadra di Maresca si porta momentaneamente in testa alla Premier con 7 punti

PREMIER, LA CLASSIFICA