LEE0
NEW0
CHE2
FUL0
WOL2
EVE3
TOT0
BOU1
SUN2
BRE1
MNU3
BUR2
Premier LeagueGiornata 3 - sabato 30 agosto 2025Giornata 3 - sab 30 ago
Fine
Man. United
Cullen J. 27' (Aut.)Mbeumo B. 57'Bruno Fernandes 90' + 7' (Rig.)
3 - 2
Burnley
Foster L. 55'Anthony J. 66'
Man. United
Cullen J. 27' (Aut.)Mbeumo B. 57'Bruno Fernandes 90' + 7' (Rig.)
3 - 2 Burnley
Foster L. 55'Anthony J. 66'
Manchester United-Burnley 3-2: video, gol e highlights

Vittoria in extremis del Manchester United, che riscatta subito la clamorosa eliminazione in Carabo Cup contro un club di 4^ serie. All'Old Trafford i Red Devils passano in vantaggio nel primo tempo grazie all'autogol di Cullen, ma il Burnley pareggia a inizio ripresa con Foster. Due minuti più tardi è Mbuemo a riportare avanti di nuovo lo United ma gli ospiti rimettono di nuovo tutto in parità con Anthony. Al 97' arriva il gol del definitivo 3-2, con il rigore a incrociare trasformato da Bruno Fernandes

