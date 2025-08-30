Premier LeagueGiornata 3 - sabato 30 agosto 2025Giornata 3 - sab 30 ago
Fine
3 - 2
3 - 2
Manchester United-Burnley 3-2: video, gol e highlights
Vittoria in extremis del Manchester United, che riscatta subito la clamorosa eliminazione in Carabo Cup contro un club di 4^ serie. All'Old Trafford i Red Devils passano in vantaggio nel primo tempo grazie all'autogol di Cullen, ma il Burnley pareggia a inizio ripresa con Foster. Due minuti più tardi è Mbuemo a riportare avanti di nuovo lo United ma gli ospiti rimettono di nuovo tutto in parità con Anthony. Al 97' arriva il gol del definitivo 3-2, con il rigore a incrociare trasformato da Bruno Fernandes