Serviva una vittoria per continuare a sperare e nel recupero della 31^ giornata di Premier League, il Manchester City batte il Crystal Palace con un netto 3-0. Grazie a questo successo, la squadra di Guardiola si riporta a –2 dall’Arsenal con due gare da giocare e una migliore differenza reti (+43 contro +42). Gara già in discesa dopo il primo tempo con le reti di Semenyo e Marmoush. Nella ripresa la chiude Savinho

PREMIER, LA CLASSIFICA - I VERDETTI IN EUROPA