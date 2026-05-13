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Premier LeagueGiornata 31 - mercoledì 13 maggio 2026Giornata 31 - mer 13 mag
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Man. City
Semenyo A. 32'Omar Marmoush 40'Savinho 84'
3 - 0
Crystal Palace
©Getty
Man. City
Semenyo A. 32'Omar Marmoush 40'Savinho 84'
3 - 0 Crystal Palace
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Man City-Crystal Palace 3-0: video, gol e highlights

Serviva una vittoria per continuare a sperare e nel recupero della 31^ giornata di Premier League, il Manchester City batte il Crystal Palace con un netto 3-0. Grazie a questo successo, la squadra di Guardiola si riporta a –2 dall’Arsenal con due gare da giocare e una migliore differenza reti (+43 contro +42). Gara già in discesa dopo il primo tempo con le reti di Semenyo e Marmoush. Nella ripresa la chiude Savinho

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