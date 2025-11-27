A 22 anni di distanza dall'ultima volta, l'Arsenal sogna di tornare a conquistare la Premier League. L'unica che obiettiva può contendere ancora il titolo ai Gunners, a sette giornate dalla fine, resta il Manchester City, attualmente a -9, ma con una gara da recuperare e lo scontro diretto in programma il prossimo 19 aprile. Distanti dal primo posto ma a un passo dall'obiettivo Champions ci sono, poi, Manchester United e Aston Villa. In virtù del ranking, anche la quinta in classifica dovrebbe andare in Champions: al momento c'è il Liverpool, seguito da Chelsea (a -1), Brentford ed Everton (a -3). I Blues andrebbero così in Europa League (insieme alla vincitrice della Fa Cup) e il Brentford in Conference, ma resta attualmente plausibile anche lo scenario che vedrebbe l'Inghilterra portare 11 squadre nelle coppe europee nella prossima stagione (clicca qui per saperne di più). Tra l'8^ e la 13^ posizione, inoltre, ci sono appena 4 punti di differenza.



In fondo alla classifica aspetta ormai soltanto l'aritmetica il Wolverhampton, fanalino di coda con 17 punti, e resta complicata la situazione del Burnley, a -10 dalla quota salvezza oggi rappresentata dal Tottenham, avanti di una sola lunghezza sul West Ham. Lotta retrocessione che vede, per ora, coinvolte pure Nottingham e Leeds (rispettivamente a +3 e +4 sugli Hammers).



La classifica provvisoria dopo 31 giornate e i verdetti allo stato attuale:

1) ARSENAL : 70 punti (differenza reti +39) - campione

: 70 punti (differenza reti +39) - 2) MANCHESTER CITY : 61 punti* (dr +32) - in Champions

: 61 punti* (dr +32) - 3) MANCHESTER UNITED : 55 punti (dr +13) - in Champions

: 55 punti (dr +13) - 4) ASTON VILLA : 54 punti (dr +5) - in Champions

: 54 punti (dr +5) - 5) LIVERPOOL : 49 punti (dr +8) - in Europa League

: 49 punti (dr +8) - 6) CHELSEA : 48 punti (dr +15) - in Conference

: 48 punti (dr +15) - 7) BRENTFORD : 46 punti (dr +4)

: 46 punti (dr +4) 8) EVERTON: 46 punti (dr +2)

17) TOTTENHAM : 30 punti (dr -10)

: 30 punti (dr -10) 18) WEST HAM : 29 punti (dr -21) - retrocessione

: 29 punti (dr -21) - 19) BURNLEY : 20 punti (dr -28) - retrocessione

: 20 punti (dr -28) - 20) WOLVERHAMPTON: 17 punti (dr -30) - retrocessione

*una giornata in meno