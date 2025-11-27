Lotta per il titolo, coppe europee e retrocessioni: la situazione nei campionati d'EuropaI VERDETTI
Introduzione
Siamo solo a inizio aprile, ma in Olanda il Psv è già campione. Decisivo il pareggio per 0-0 del Feyenoord contro il Volendam: con 17 punti di vantaggio e soli 15 ancora disponibili, la squadra di Peter Bosz è aritmeticamente irraggiungibile. Per il Psv si tratta del terzo titolo consecutivo e del 27esimo nella sua storia. Quello in Eredivisie è il primo titolo che si assegna in questa stagione. In Serie A, invece, è aperta la lotta per il titolo, così come quella per le coppe europee e la zona retrocessione: e nel resto d'Europa? Ecco la situazione e i possibili verdetti al momento attuale
Quello che devi sapere
Il Psv è campione d'Olanda con 5 giornate d'anticipo
Con 71 punti in 29 partite, il Psv ha conquistato l’Eredivisie con cinque giornate d’anticipo. Decisivo il pareggio del Feyenoord sul campo del Volendam, che ha certificato un distacco di 17 punti. Un dominio netto per la squadra di Bosz e dell'ex Inter Perisic, che chiude il discorso titolo con largo anticipo e conferma la propria superiorità in campionato. Per il club si tratta del terzo successo consecutivo e del 27esimo nella sua storia.
Serie A (Italia)
La situazione al vertice non è ancora definita. In vetta da varie settimane c'è l'Inter (impegnata anche in Coppa Italia) che, però, ha visto ridursi il suo vantaggio nelle scorse giornate. A otto giornate dal termine i nerazzurri sono a +6 sul Milan e a +7 sul Napoli, avversarie una contro l'altra nel prossimo turno di campionato. Tutte e tre sono ormai quasi sicure di un piazzamento in Champions, mentre per il quarto posto la lotta riguarda verosimilmente Como (attuale quarta forza), Juve e Roma (entrambe a -3). Punta all'Europa anche l'Atalanta, altra semifinalista di Coppa Italia insieme alla Lazio, esito che potrebbe anche rivoluzionare i verdetti europei (chi vince la Coppa Italia si qualifica in Europa League e scala, eventualmente, la posizione di campionato utile per qualificarsi).
Per quanto riguarda la coda della classifica, invece, è decisamente in salita la strada per Pisa e Verona, a -9 dalla quota salvezza. Anzi, ad oggi, recuperare 9 punti garantirebbe solo lo spareggio (da disputarsi in caso di arrivo a pari punti), visto che Lecce e Cremonese sono appaiate al terzultimo posto. Ma, al momento, la lotta retrocessione coinvolge anche Fiorentina, Cagliari, Torino e Genoa.
La classifica provvisoria dopo 30 giornate e i verdetti allo stato attuale:
- 1) INTER: 69 punti (differenza reti +42) - scudetto
- 2) MILAN: 63 punti (dr +24) - in Champions
- 3) NAPOLI: 62 punti (dr +16) - in Champions
- 4) COMO: 57 punti (dr +31) - in Champions
- 5) JUVENTUS: 54 punti (dr +23) - in Europa League
- 6) ROMA: 54 punti (dr +17) - in Conference
- 7) ATALANTA: 50 punti (dr +14)
- 17) CREMONESE: 27 punti (dr -19) - spareggio salvezza
- 18) LECCE: 27 punti (dr -19) - spareggio salvezza
- 19) VERONA: 18 punti (dr -30) - retrocessione
- 20) PISA: 18 punti (dr -31) - retrocessione
Premier League (Inghilterra)
A 22 anni di distanza dall'ultima volta, l'Arsenal sogna di tornare a conquistare la Premier League. L'unica che obiettiva può contendere ancora il titolo ai Gunners, a sette giornate dalla fine, resta il Manchester City, attualmente a -9, ma con una gara da recuperare e lo scontro diretto in programma il prossimo 19 aprile. Distanti dal primo posto ma a un passo dall'obiettivo Champions ci sono, poi, Manchester United e Aston Villa. In virtù del ranking, anche la quinta in classifica dovrebbe andare in Champions: al momento c'è il Liverpool, seguito da Chelsea (a -1), Brentford ed Everton (a -3). I Blues andrebbero così in Europa League (insieme alla vincitrice della Fa Cup) e il Brentford in Conference, ma resta attualmente plausibile anche lo scenario che vedrebbe l'Inghilterra portare 11 squadre nelle coppe europee nella prossima stagione (clicca qui per saperne di più). Tra l'8^ e la 13^ posizione, inoltre, ci sono appena 4 punti di differenza.
In fondo alla classifica aspetta ormai soltanto l'aritmetica il Wolverhampton, fanalino di coda con 17 punti, e resta complicata la situazione del Burnley, a -10 dalla quota salvezza oggi rappresentata dal Tottenham, avanti di una sola lunghezza sul West Ham. Lotta retrocessione che vede, per ora, coinvolte pure Nottingham e Leeds (rispettivamente a +3 e +4 sugli Hammers).
La classifica provvisoria dopo 31 giornate e i verdetti allo stato attuale:
- 1) ARSENAL: 70 punti (differenza reti +39) - campione
- 2) MANCHESTER CITY: 61 punti* (dr +32) - in Champions
- 3) MANCHESTER UNITED: 55 punti (dr +13) - in Champions
- 4) ASTON VILLA: 54 punti (dr +5) - in Champions
- 5) LIVERPOOL: 49 punti (dr +8) - in Europa League
- 6) CHELSEA: 48 punti (dr +15) - in Conference
- 7) BRENTFORD: 46 punti (dr +4)
- 8) EVERTON: 46 punti (dr +2)
- 17) TOTTENHAM: 30 punti (dr -10)
- 18) WEST HAM: 29 punti (dr -21) - retrocessione
- 19) BURNLEY: 20 punti (dr -28) - retrocessione
- 20) WOLVERHAMPTON: 17 punti (dr -30) - retrocessione
*una giornata in meno
Bundesliga (Germania)
Sette giornate al traguardo e un vantaggio che lascia spazio a pochi finali alternativi. Il Bayern Monaco ha il Meisterschale in tasca grazie al +9 provvisorio sul Borussia Dortmund. Gialloneri che cercheranno una clamorosa rimonta, ormai certi comunque di arrivare almeno tra le prime 4. Lo Stoccarda, infatti, è a -8, poi si contendono il quarto posto Lipsia e Hoffenheim, appaiate a quota 50 punti. 5° posto che vale l'Europa League, ma anche la Germania è in lizza per un posto extra in Champions in virtù del ranking: dunque in Europa League potrebbe finirci la sesta, oggi il Leverkusen, oltre alla vincitrice della Coppa di Germania (le semifinali saranno Bayer-Bayern e Stoccarda-Friburgo), mentre in Conference ci andrebbe la settima. Motivo per cui l'Eintracht, attualmente settimo a -8 dalla zona Europa, spera ancora.
Nella parte opposta della classifica, l'Heidenheim è ultimo a 15 punti e con possibilità di evitare la retrocessione. A quota 21 punti c'è il Wolfsburg, a -3 dal terzultimo posto che varrebbe lo spareggio e che al momento è occupato dal St Pauli, a sua volta a -2 dal Colonia. Insieme a loro non posso stare tranquilli neanche Werder Brema e 'Gladbach.
La classifica provvisoria dopo 27 giornate e i verdetti allo stato attuale:
- 1) BAYERN MONACO: 70 punti (differenza reti +72) - campione
- 2) BORUSSIA DORTMUND: 61 punti (dr +30) - in Champions
- 3) STOCCARDA: 53 punti (dr +20) - in Champions
- 4) LIPSIA: 50 punti (dr +18) - in Champions
- 5) HOFFENHEIM: 50 punti (dr +15) - in Europa League
- 6) BAYER LEVERKUSEN: 46 punti (dr +16) - in Conference
- 7) EINTRACHT FRANCOFORTE: 38 punti (dr -1)
- 15) COLONIA: 26 punti (dr -9)
- 16) ST PAULI: 24 punti (dr -20) - spareggio con la terza della Zweite Liga
- 17) WOLFSBURG: 21 punti (dr -22) - retrocessione
- 18) HEIDENHEIM: 15 punti (dr -34) - retrocessione
Liga (Spagna)
L'eterno duello tra Barcellona e Real Madrid si è riproposto anche quest'anno e a comandare al momento sono i blaugrana, avanti di 4 punti rispetto ai rivali quando mancano nove giornate all'epilogo. E c'è ancora un Clasico da giocare a maggio. I catalani sono, inoltre, i primi ad essersi qualificati per la prossima Champions, biglietto in tasca anche a Villarreal e Atletico Madrid, rispettivamente terza e quarta forza del campionato. I Colchoneros sono a +13 sul Betis, ma anche la Spagna (come Inghilterra e Germania) concorrono per un posto extra in Champions grazie al ranking. La formazione andalusa ha un vantaggio di tre lunghezze sul Celta Vigo, sesto (in Conference o in Europa a seconda del ranking), e di sei su Real Sociedad, Getafe e Bilbao. Ma la Real Sociedad ha anche una finale di Coppa del Re da giocare (contro l'Atletico) e che potrebbe regalarle l'accesso all'Europa League.
Molto viva anche la lotta per non retrocedere, che coinvolge dal Rayo Vallecano 14° all'Oviedo 20°. La squadra di Almada ha raccolto 21 punti, 5 in meno del Levante e 7 in meno del Maiorca: anche loro a oggi sarebbero retrocesse. La quota salvezza è rappresentata dai 29 punti dell'Elche, mentre a 31 troviamo Alaves e Siviglia.
La classifica provvisoria dopo 29 giornate e i verdetti allo stato attuale:
- 1) BARCELLONA: 73 punti (differenza reti +50) - campione
- 2) REAL MADRID: 69 punti (dr +37) - in Champions
- 3) VILLARREAL: 58 punti (dr +20) - in Champions
- 4) ATLETICO MADRID: 57 punti (dr +21) - in Champions
- 5) BETIS: 44 punti (dr +7) - in Europa League
- 6) CELTA VIGO: 41 punti (dr +6) - in Conference
- 7) REAL SOCIEDAD: 38 punti (dr -1)
- 8) GETAFE: 38 punti (dr -6)
- 9) ATHLETIC BILBAO: 38 punti (dr -9)
- 17) ELCHE: 29 punti (dr -8)
- 18) MAIORCA: 28 punti (dr -13) - retrocessione
- 19) LEVANTE: 26 punti (dr -14) - retrocessione
- 20) OVIEDO: 21 punti (dr -28) - retrocessione
Ligue 1 (Francia)
Equilibratissima la lotta al vertice in Francia, con il Lens che prova a interrompere l'egemonia del Psg. I campioni d'Europa in carica detengono per adesso un punto di vantaggio, ma hanno anche una partita da recuperare. Lo scontro diretto, invece, lo avranno in trasferta il 13 maggio. Dal terzo posto del Marsiglia al settimo del Rennes (un divario di 5 punti tra le due) si giocano gli altri posti per l'Europa: allo stato attuale l'OM andrebbe diretto in Champions, mentre il Lione (a -2 in classifica) si acconterebbe dei preliminari, lasciando uno dei due posti in Europa League al Lille. L'altro andrà alla vincitrice della Coppa di Francia (oltre al Lens restano in gioco Strasburgo, Tolosa e Nizza, tutte lontane dai primi sei posti), mentre in Conference ci finirebbe il Monaco, in netta risalita.
Molto più definita appare la situazione in fondo. Il Metz ha conquistato appena 14 punti finora ed è ultimo, ma spera ancora di recuperare gli 8 punti di ritardo dall'Auxerre che garantirebbero lo spareggio per non retrocedere. Stesso discorso per il Nantes, a -5 dai biancoazzurri, mentre a +5 sul terzultimo posto troviamo Le Havre e Nizza, vicine all'obiettivo salvezza.
La classifica provvisoria dopo 27 giornate e i verdetti allo stato attuale:
- 1) PSG: 60 punti* (differenza reti +36) - campione
- 2) LENS: 59 punti (dr +30) - in Champions
- 3) MARSIGLIA: 49 punti (dr +19) - in Champions
- 4) LIONE: 47 punti (dr +12) - in Champions (ai preliminari)
- 5) LILLE: 47 punti (dr +8) - in Europa League
- 6) MONACO: 46 punti (dr +9) - in Conference
- 7) RENNES: 44 punti (dr +6)
- 14) LE HAVRE: 27 punti (dr -13)
- 15) NIZZA: 27 punti (dr -20)
- 16) AUXERRE: 22 punti (dr -14) - spareggio con la terza della Ligue 2
- 17) NANTES: 17 punti* (dr -21) - retrocessione
- 18) METZ: 14 punti (dr -35) - retrocessione
*una giornata in meno
Eredivisie (Olanda)
Il Psv Eindhoven si conferma campione d'Olanda per la 27^ volta nella sua storia. 15 i punti a disposizione da qui alla fine del campionato, 17 di quelli di vantaggio sul Feyenoord secondo, preoccupato più di guardarsi le spalle. A -1 dal club di Rotterdam, infatti, c'è il NEC Nijmegen (al momento giocherebbe i preliminari) e a -4 ecco il Twente, quarto e provvisoriamente collocato tra le prossime qualificate all'Europa League. Per andare in Conference League, invece, nella terra degli oranje si gioca uno spareggio tra le squadre classificatesi tra la 5^ e l'8^ posizione, che oggi corrispondono ad Ajax (a 48 punti), Az Alkmaar, Utrecht e Sparta Rotterdam.
Chi saluterà, invece, l'Eredivisie nella prossima stagione? Le candidate principali sono Heracles e NAC Breda, rispettivamente ultima e penultima con 19 e 23 punti. La terzultima posizione vale lo spareggio e a quota 27 punti troviamo due squadre: Excelsior e Telstar.
La classifica provvisoria dopo 28 giornate e i verdetti allo stato attuale:
- 1) PSV EINDHOVEN: 71 punti (differenza reti +42) - campione
- 2) FEYENOORD: 54 punti (dr +21) - in Champions
- 3) NEC NIJMEGEN: 53 punti (dr +24) - in Champions (ai preliminari)
- 4) TWENTE: 50 punti (dr +18) - in Europa League
- 5) AJAX: 48 punti (dr +17)- ai playoff di Conference
- 6) AZ ALKMAAR: 45 punti (dr +5) - ai playoff di Conference
- 7) HEERENVEEN: 44 punti (dr +6) - ai playoff di Conference
- 8) SPARTA ROTTERDAM: 41 punti (dr -12)- ai playoff di Conference
- 9) UTRECHT: 41 punti (dr +11)
- 14) VOLENDAM: 28 punti (dr -18)
- 15) TELSTAR: 27 punti (dr -10)
- 16) EXCELSIOR: 27 punti (dr -20) - spareggio con la terza dell'Eerste Divisie
- 17) NAC BREDA: 23 punti (dr -21) - retrocessione
- 18) HERACLES: 19 punti (dr -40) - retrocessione
Primeira Liga (Portogallo)
Resta aperta la lotta per il titolo in Portogallo e molto simile a quanto succede in Italia. A comandare la classifica c'è il Porto di Farioli con 72 punti, a +7 sullo Sporting e sul Benfica (entrambe già affrontate nel girone di ritorno), ma i biancoverdi hanno ancora una partita da recuperare che potrebbe ridurre il gap dalla vetta a 4 punti. In ballo c'è anche la qualificazione alla Champions, a cui al momento non parteciperebbe la squadra di Mourinho, terza e dunque in Europa League. Considerando, poi, che la finale di coppa nazionale opporrà Sporting e Porto, anche la quarta della classifica andrà in Europa League, obiettivo attualmente alla portata del Braga, già avanti di una lunghezza sul Famelicao (destinato alla Conference) e di quattro sul Gil Vicente con una gara da recuperare.
Un'occhiata alle zone basse della classifica, dove l'AFS 'vede' già la retrocessione con i suoi miseri 11 punti. Anche in Portogallo il terzultimo posto vale lo spareggio e, ad oggi, lo occupa il Nacional a 22 punti, +2 sul Tondela e -2 dal Casa Pia. Sono loro a giocarsi gli ultimi posti per retrocedere nella serie cadetta, mentre i 28 punti di Santa Clara ed Estrela possono lasciare tranquilli.
La classifica provvisoria dopo 27 giornate e i verdetti allo stato attuale:
- 1) PORTO: 72 punti (differenza reti +43) - campione
- 2) SPORTING CP: 65 punti* (dr +53) - in Champions (ai preliminari)
- 3) BENFICA: 65 punti (dr +41) - in Europa League
- 4) BRAGA: 46 punti* (dr +26) - in Europa League (ai preliminari)
- 5) FAMALICAO: 45 punti (dr +11) - in Conference
- 6) GIL VICENTE: 42 punti (dr +11)
- 15) CASA PIA: 24 punti (dr -22)
- 16) NACIONAL: 22 punti (dr -10) - spareggio con la terza della Liga Portugal 2
- 17) TONDELA: 20 punti* (dr -20) - retrocessione
- 18) AFS: 11 punti (dr -40) - retrocessione
*una giornata in meno
Super Lig (Turchia)
Scenari non ancora definitivi, infine, anche in Turchia, ma il Galatasaray è molto vicino al trionfo finale. 64 i punti ottenuti alla 27^ giornata, 4 in più rispetto a Fenerbahce e Trabzonspor, ma Osimhen e compagni possono contare ancora su una gara da recuperare. Seconda e terza della classifica si contendono anche l'accesso ai premilinari di Champions (l'altra dovrà ripiegare sull'Europa League), mentre appare quasi scontato ormai il quarto posto del Besiktas, a quota 52 punti, che si tramuterà nella qualificazione alla Conference League. Le prime dirette inseguitrici dei bianconeri, Basaksehir e Goztepe, hanno un ritardo infatti di 9 lunghezze.
Molto più avvincente la lotta per non retrocedere dove, escluso il Karagumruk ultimo a quota 17, troviamo cinque squadre raccolto in tre punti e due di loro finiranno nella serie b turca. Al momento sarebbero condannate Eyupspor e Kayserispor, rispettivamente penultima e terzultima con 22 e 23 punti, mentre sarebbero salvi Kasimpasa (a +1), Antalyaspor e Genclerbirligi (a +2).
La classifica provvisoria dopo 27 giornate e i verdetti allo stato attuale:
- 1) GALATASARAY: 64 punti* (differenza reti +44) - campione
- 2) FENERBAHCE: 60 punti (dr +33) - in Champions (ai preliminari)
- 3) TRABZONSPOR: 60 punti (dr +24) - in Europa League
- 4) BESIKTAS: 52 punti (dr +18) - in Conference
- 5) BASAKSEHIR: 43 punti (dr +14)
- 6) GOZTEPE: 43 punti* (dr +10)
- 15) KASIMPASA: 24 punti (dr -15)
- 16) KAYSERISPOR: 23 punti (dr -27) - retrocessione
- 17) EYUPSPOR: 22 punti (dr -19) - retrocessione
- 18) KARAGUMRUK: 17 punti (dr -23) - retrocessione
*una giornata in meno