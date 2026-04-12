Il Manchester City fa il suo dovere e batte il Chelsea 3-0 a Stamford Bridge. I Citizens si scatenano nel secondo tempo, con i gol di O'Reilly e Guehi che indirizzano il match, chiuso dalla rete di Doku dopo un regalo della difesa dei Blues. Ora gli uomini di Guardiola sono a -6 dall'Arsenal di Arteta, con una partita da recuperare. E settimana prossima su Sky c'è lo scontro diretto all'Etihad: la Premier League è ufficialmente riaperta...

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