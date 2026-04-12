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Premier LeagueGiornata 32 - domenica 12 aprile 2026Giornata 32 - dom 12 apr
Fine
Sunderland
Mukiele N. 61'
1 - 0
Tottenham
©IPA/Fotogramma
Sunderland
Mukiele N. 61'
1 - 0 Tottenham
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Sunderland-Tottenham 1-0: video, gol e highlights

Sconfitta all'esordio sulla panchina del Tottenham per Roberto De Zerbi. Il Sunderland si impone 1-0 nella 32^ giornata di Premier League. Decide il gol di Mukiele, con la deviazione di Van De Ven. Ora gli Spurs - terzultimi - hanno 2 punti di distacco dal West Ham, che aveva sconfitto venerdì il Wolverhampton. L'allenatore italiano ex Marsiglia dovrà cercare di evitare la retrocessione in Championship nelle ultime 6 giornate di campionato

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