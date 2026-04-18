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Premier LeagueGiornata 33 - sabato 18 aprile 2026Giornata 33 - sab 18 apr
Fine
Tottenham
Porro P. 39'Simons X. 77'
2 - 2
Brighton
Mitoma K. 45' + 3'Rutter G. 90' + 5'
Tottenham
Porro P. 39'Simons X. 77'
2 - 2 Brighton
Mitoma K. 45' + 3'Rutter G. 90' + 5'
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Tottenham-Brighton: video, gol e highlights

Altro passo falso per il Tottenham, fermato sul 2-2 in casa dal Brighton nella 33^ giornata di Premier League. Gli Spurs vanno due volte avanti con Pedro Porro e con una perla di Xavi Simons, ma vengono ripresi prima da Mitoma e poi da Rutter al 95'. Un pareggio pesante in chiave salvezza: il Tottenham resta al 18° posto con 31 punti, pienamente coinvolto nella lotta per non retrocedere. Situazione delicata per la squadra di Roberto De Zerbi, ancora senza vittorie sulla panchina degli Spurs

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