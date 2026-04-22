Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
BUR0
MNC1
BOU2
LEE2
Premier LeagueGiornata 34 - mercoledì 22 aprile 2026Giornata 34 - mer 22 apr
Fine
Burnley
0 - 1
Man. City
Haaland E. 5'
Burnley0 - 1 Man. City
Haaland E. 5'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Burnley-Manchester City 0-1: video, gol e highlights

Ancora Haaland. Come con l'Arsenal, il centravanti segna il gol decisivo che permette al City di vincere contro il Burnley, di condannarlo alla retrocessione e soprattutto di agganciare l'Arsenal in testa alla classifica. Citizens in questo momento primi per gol fatti. La differenza reti è la stessa dei Gunners: dopo il vantaggio al 5', il norvegese colpisce anche un palo. Nel finale vicini al gol anche Nico e O'Reilly

LA CLASSIFICA DI PREMIER