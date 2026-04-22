Ancora Haaland. Come con l'Arsenal, il centravanti segna il gol decisivo che permette al City di vincere contro il Burnley, di condannarlo alla retrocessione e soprattutto di agganciare l'Arsenal in testa alla classifica. Citizens in questo momento primi per gol fatti. La differenza reti è la stessa dei Gunners: dopo il vantaggio al 5', il norvegese colpisce anche un palo. Nel finale vicini al gol anche Nico e O'Reilly

LA CLASSIFICA DI PREMIER