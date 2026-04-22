Premier LeagueGiornata 34 - mercoledì 22 aprile 2026Giornata 34 - mer 22 apr
Fine
0 - 1
0 - 1
Burnley-Manchester City 0-1: video, gol e highlights
Ancora Haaland. Come con l'Arsenal, il centravanti segna il gol decisivo che permette al City di vincere contro il Burnley, di condannarlo alla retrocessione e soprattutto di agganciare l'Arsenal in testa alla classifica. Citizens in questo momento primi per gol fatti. La differenza reti è la stessa dei Gunners: dopo il vantaggio al 5', il norvegese colpisce anche un palo. Nel finale vicini al gol anche Nico e O'Reilly