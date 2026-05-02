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Premier LeagueGiornata 35 - sabato 2 maggio 2026Giornata 35 - sab 2 mag
Fine
Arsenal
Gyökeres V. 9', 45' + 4'Saka B. 40'
3 - 0
Fulham
©Ansa
Arsenal
Gyökeres V. 9', 45' + 4'Saka B. 40'
3 - 0 Fulham
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Arsenal-Fulham 3-0: video, gol e highlights

La squadra di Arteta non molla la presa e continua a mettere pressione sul Manchester City portandosi a +6 (con due gare in più) dopo il netto successo all'Emirates contro il Fulham. I Gunners indirizzano subito il match con il vantaggio al 9' di Gyokeres. Gol annullato a Calafiori a metà primo tempo, poi Saka raddoppia e ancora Gyokeres la chiude virtualmente nel recupero. Nella ripresa Arsenal in controllo: finsce 3-0

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