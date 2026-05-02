Il sabato di Premier League riporta l'Arsenal a +6 sul Manchester City (con due gare in più) dopo il successo sul Fulham per 3-0. Netta vittoria del Brentford sul West Ham, che domani potrebbe subire il sorpasso del Tottenham di De Zerbi in caso di successo degli Spurs sull'Aston Villa. Il Newcastle vince 3-1 sul Brighton, che viene superato in classifica proprio dal Brentford. Tra Wolverhampton e Sunderland finisce 1-1
Premier League, 35^ giornata: i risultati di sabato 2 maggio
- BRENTFORD-WEST HAM 3-0
15' Mavropanos (aut.), 54' Igor Thiago (rig.), 82' Damsgaard
- WOLVERHAMPTON-SUNDERLAND 1-1
17' Mukiele (S), 54' Bueno (W)
- NEWCASTLE-BRIGHTON 3-1
12' Osula (N), 24' Burn (N), 61' Hinshelwood (B), 90+6' Barnes (N)
- ARSENAL-FULHAM 3-0
9' e 49' Gyokeres, 40' Saka
Premier League, le partite di domenica 3 maggio
- BOURNEMOUTH-CRYSTAL PALACE: alle 15 su Sky Sport Calcio
- MANCHESTER UNITED-LIVERPOOL: alle 16:30 su Sky Sport Max
- ASTON VILLA-TOTTENHAM: alle 20 su Sky Sport Max
Premier League, le partite di lunedì 4 maggio
- CHELSEA-NOTTINGHAM FOREST: alle 16 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K
- EVERTON-MANCHESTER CITY: alle 21 su Sky Sport Uno