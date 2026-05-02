Premier League: risultati, gol e highlights della 35^ giornata

Il sabato di Premier League riporta l'Arsenal a +6 sul Manchester City (con due gare in più) dopo il successo sul Fulham per 3-0. Netta vittoria del Brentford sul West Ham, che domani potrebbe subire il sorpasso del Tottenham di De Zerbi in caso di successo degli Spurs sull'Aston Villa. Il Newcastle vince 3-1 sul Brighton, che viene superato in classifica proprio dal Brentford. Tra Wolverhampton e Sunderland finisce 1-1

Premier League, 35^ giornata: i risultati di sabato 2 maggio

  • BRENTFORD-WEST HAM 3-0
    15' Mavropanos (aut.), 54' Igor Thiago (rig.), 82' Damsgaard
    
  • WOLVERHAMPTON-SUNDERLAND 1-1
    17' Mukiele (S), 54' Bueno (W)
    
  • NEWCASTLE-BRIGHTON 3-1
    12' Osula (N), 24' Burn (N), 61' Hinshelwood (B), 90+6' Barnes (N)
    
  • ARSENAL-FULHAM 3-0
    9' e 49' Gyokeres, 40' Saka
    

Premier League, le partite di domenica 3 maggio

  • BOURNEMOUTH-CRYSTAL PALACE: alle 15 su Sky Sport Calcio
  • MANCHESTER UNITED-LIVERPOOL: alle 16:30 su Sky Sport Max
  • ASTON VILLA-TOTTENHAM: alle 20 su Sky Sport Max

Premier League, le partite di lunedì 4 maggio

  • CHELSEA-NOTTINGHAM FOREST: alle 16 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K
  • EVERTON-MANCHESTER CITY: alle 21 su Sky Sport Uno

