Premier LeagueGiornata 36 - sabato 9 maggio 2026Giornata 36 - sab 9 mag
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Liverpool-Chelsea 1-1, gol e highlights: a Gravenberch risponde Enzo Fernandez
Il Liverpool fallisce lo scatto per il quarto posto e si porta solo a +1 sull'Aston Villa, che domani potrebbe effettuare il sorpasso. Ad Anfield Gravenberch apre le marcature con un bel destro a giro dal limite dell'area, poi Enzo Fernandez pareggia direttamente da calcio di punizione. Il Liverpool colpisce anche due legni con Szoboszlai e Van Dijk, ma alla fine il risultato resta bloccato sull'1-1