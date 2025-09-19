Esplora tutte le offerte Sky
Champions League, Haaland a quota 50 gol dopo 49 partite: è il più veloce di sempre

Champions League fotogallery
10 foto

Grazie al gol nella prima giornata della League Phase 2025/26 contro il Napoli, Erling Haaland è diventato il calciatore più veloce nella storia della Champions League a raggiungere quota 50 gol segnati in questa competizione. L'attaccante norvegese ha impegato solamente 49 partite per tagliare questo traguardo, battendo il record che apparteneva a Van Nisterlooij. Di seguito la top 10 dei più veloci a tagliare quota 50 in Europa

LA CLASSIFICA DELLA CHAMPIONS LEAGUE

    Champions League: Ultime Notizie

    Camp Nou, lavori in ritardo: Barça-Psg al Montjuic

    Champions League

    Il club catalano ha ufficializzato che il prossimo match di Champions del primo ottobre contro i...

    Conte: "KDB? A volte il diavolo ci mette coda"

    NAPOLI

    Antonio Conte si porta a casa una sconfitta, qualche rammarico ma nessun pensiero negativo: "Ho...

    Dove vedere Manchester City-Napoli

    guida tv

    Torna la Champions League e oggi alle 21 è il turno del Napoli, che affronta in trasferta il...