Champions League, Haaland a quota 50 gol dopo 49 partite: è il più veloce di sempre
Grazie al gol nella prima giornata della League Phase 2025/26 contro il Napoli, Erling Haaland è diventato il calciatore più veloce nella storia della Champions League a raggiungere quota 50 gol segnati in questa competizione. L'attaccante norvegese ha impegato solamente 49 partite per tagliare questo traguardo, battendo il record che apparteneva a Van Nisterlooij. Di seguito la top 10 dei più veloci a tagliare quota 50 in Europa
- 50 gol in 130 partite
- 50 gol in 103 partite
- 50 gol in 97 partite
- 50 gol in 91 partite
- 50 gol in 88 partite
- 50 gol in 79 partite
- 50 gol in 77 partite
- 50 gol in 66 partite
- 50 gol in 62 partite
- 50 gol in 49 partite